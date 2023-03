Kto by mal zoznámiť dieťa s alkoholom a kedy je na to správny čas

Bol váš tínedžer už niekedy na mol?

Údajne každý šiesty rodič dovolí prvýkrát piť alkohol deťom okolo štrnásteho roku. V krajinách, kde je pitie súčasťou kultúry, napríklad vo Francúzsku, sa deti dostanú k alkoholu aj skôr.

Bežne dostanú glg vína pri večeri a buďme úprimní, napiť sa z otcovho piva nie je cudzie ani slovenským deťom. Otázka je, kto by mal zoznámiť dieťa s alkoholom a kedy je ten správny čas.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mnoho rodičov v tomto momente určite oponuje, že dieťa sa s alkoholom zoznamovať nemá. No zároveň každý rodič dobre vie, že je to utópia. Aj keď dieťaťu doma nikdy nenalejete, zaručene to za vás urobí niekto z partie jeho kamarátov.

Približne polovica štrnásťročných už bola v kontakte s alkoholom a neboli to rodičia, kto im nalial. Tento údaj uvádza britská štúdia, ktorá sa zaoberala vzťahom detí k alkoholu.