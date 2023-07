Aj pri chudnutí fungujú mýty. Riadite sa správnymi zásadami?

Vybrali sme desať najčastejších omylov pri diétach.

Nedarí sa vám schudnúť, nech robíte, čo robíte? Možno je háčik v tom, že sa riadite nesprávnymi zásadami. Vyhľadali sme pre vás desať najčastejších omylov pri diétach.

1. Keď je jedlo light, nemusíte sa obmedzovať

Toto je častá chyba ľudí, ktorí sa snažia zhodiť pár kilogramov. Potraviny označené ako light síce obsahujú znížené množstvo tuku, ale zvyčajne je v nich nadmerné množstvo cukru alebo soli. Light teda vôbec neznamená, že sa môžete napchať do prasknutia.

2. Light nápoj neprekáža

Platí to, čo o light potravinách. Aj takto označené nápoje vás môžu nebezpečne zviesť. Máte totiž pocit, že si k nim môžete dovoliť kalorickejšie jedlo. A dali by ste skutočne ruku do ohňa za nízky obsah cukru v plechovke s light nápojom?

3. Džúsy bez obmedzenia

Ďalší veľký omyl. Džúsy obsahujú toľko cukru, že by svojou kalorickou hodnotou mohli nahradiť nejedno jedlo.

Ak chcete schudnúť, stále platí, že najlepšia je čistá voda alebo bylinkové či ovocné čaje. Samozrejme, nesladené.

4. Namiesto večere koňak

Znovu pasca. Ak vynecháte večeru, aby ste si bez výčitiek svedomia mohli dať kalíšok koňaku, urobíte si medvediu službu. Pohárikom koňaku dodáte telu presne toľko kalórií ako kompletnou večerou, no ochudobníte organizmus o dôležité živiny. Platí to pre všetok tvrdý alkohol.

Pohár vína raz týždenne diétu nepokazí.

5. Najzdravšie jedlo je zeleninový šalát