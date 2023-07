Keď sa pobyt v prírode zmení na pohromu. Ako pomôcť pri topení a uštipnutí hmyzom

Poradíme, ako ošetriť štípance a zachrániť topiace sa dieťa.

V lete sa ľudia radi a často pohybujú vonku. Vytúžený pobyt v prírode a pri vode sa však ľahko môže zmeniť na nepríjemný zážitok. Uštipnutie hmyzom je v lete časté, no môže nastať aj niečo oveľa horšie. Poradíme, ako ošetriť štípance a zachrániť topiace sa dieťa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Uštipnutie hmyzom je nepríjemné, no môže byť aj životu nebezpečné. Reakcie na bodnutie sú totiž rôzne – od svrbenia a opuchu až po búrlivú reakciu celého organizmu. Závisí od toho, ako vaše telo znáša hmyzí jed. Možno naň vôbec nie ste precitlivení a možno ste alergickí.

Bodnutím sa nielen dostane do vášho tela jed, ale sa aj naruší celistvosť kože a je možnosť zanesenia infekcie a vzniku zápalu. Preto je vždy dôležité miesto vpichu ošetriť.

Mucha, komár, drobné mušky

Uštipnutie má za následok lokálne svrbenie, sčervenanie a opuch.

Keďže muchy a komáre môžu prenášať choroby, miesto vpichu umyte vodou, mydlom a natrite antiseptickým prípravkom. Svrbenie a opuch pretrvávajú aj štyri dni, zmiernite ich antihistaminikom, ľadovým obkladom, prípadne obkladom zo slanej vody alebo jedlej sódy.

Dôležité je neškriabať si to, aby sa do vpichu nedostala infekcia.

Včela, osa

Ich bodnutie je bolestivé, miesto vpichu sčervenie a opuchne. Žihadlo treba odstrániť čistým nechtom, pinzetou alebo nožom a na miesto vpichu priložiť ľadový alebo alkoholový obklad.

Ak sa opuch zväčšuje aj na druhý deň, vyhľadajte lekára. Pri pichnutí do úst alebo do krku treba hneď cmúľať kúsok ľadu alebo vyplachovať ústa studenou vodou, prípadne si dať do úst studenú lyžicu a čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc.

Pri zvýšenej citlivosti na uštipnutie hmyzom môže nastať prudká alergická reakcia, anafylaktický šok. Zúži sa dýchacia trubica a rozvíjajú sa príznaky šoku. Postihnutému treba udržiavať základné životné funkcie dýchaním z úst do úst a okamžite mu zabezpečiť lekársku starostlivosť.

Ľudia s takouto reakciou nosia pri sebe adrenalínové perá, ktoré treba pri anafylaktickom šoku ihneď použiť.

(zdroj: FOTO - ADOBESTOCK)

Radí Dr. Kamila Horníčková Na odreniny a škrabance je vhodný dezinfekčný roztok so širokým spektrom antimikrobiálnej aktivity, ktorý zabíja baktérie, vírusy, huby a prvoky.

Osobne mám vždy po ruke Tea tree olejček, alebo iný univerzálny dezinfekčný éterický olej.

Možno tiež použiť dubovú tinktúru.

Rany je najlepšie nechať voľne dýchať a hojiť.

Na mokvajúce rany možno použiť suchý púder.

Ranu sa snažíme zbytočne nemáčať a nechať prirodzene zahojiť.

Deti sa topia potichu

Keď ste s dieťaťom pri vode, ani na sekundu ho nepúšťajte z očí. Nezáleží na tom, či sa dieťa kúpe v bazéne, alebo vo vaničke v záhrade – môže sa utopiť. Navyše, deti nekričia pri topení o pomoc ani okolo seba nebijú rukami a nekopú.

Deti sa topia potichu. Zmiznú pod hladinou a nevydajú ani hláska. Preto platí, že keď je dieťa vo vode, vždy má byť pri ňom dospelý.

Nestačí len sedieť obďaleč v tieni a popíjať kávičku. Dospelý musí byť blízko dieťaťa a mať ho stále na očiach. Utopiť sa môže aj dobrý plavec, stačí šok zo studenej vody alebo únava, ktorá plavca nečakane prekvapí.

Dobrý dozor má mokré kolená, to znamená, že je tiež vo vode a ustavične dieťa kontroluje.