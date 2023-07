Ako zvládnuť podovolenkový stres? Máme pre vás niekoľko rád.

Návrat z dovolenky a prechod z oddychového do pracovného tempa je pre organizmus veľká záťaž. Podovolenkový stres nie je výmysel, preto sa treba vopred pripraviť na to, aby ste ho zvládli bez ujmy na zdraví.

Zlá nálada, nepokoj, horší spánok, smútok, búšenie srdca. Takýmito a aj ďalšími príznakmi sa prejavuje podovolenkový stres.

Nastáva vtedy, keď sa po dňoch či týždňoch uvoľneného oddychu musíme vrátiť späť do pracovného kolotoča, či už doma, alebo v zamestnaní.

Dovolenka nám priniesla slobodu a relax, na ktoré musíme zo dňa na deň zabudnúť.

Organizmus vníma túto situáciu ako záťaž, ktorá môže byť až taká veľká, že ju mozog a srdce vyhodnotia ako silný stres a reagujú.

Preto je dobré vedieť, ako zvládnuť návrat do bežného života, aby sme neprežívali depresie a stresové reakcie, ale začali bez problémov opäť fungovať.

Vitajte doma

Hneď po príchode z dovolenky sa s plným nasadením vrhnete do prania a utierania prachu, na druhý deň už uháňate do práce, na nákup, potom žehlíte a večer sa ešte zahĺbite do prezentácií a správ, ktoré ste nestihli vybaviť cez deň...

Stop! Skúste to inak. Práve náhla zmena tempa z ležérneho na plné pracovné je najväčšou chybou, ktorú môžete po návrate z dovolenky urobiť.

Nielenže vystresujete sami seba, ale spôsobíte aj to, že sa za pár dní vytratia priaznivé účinky oddychu. Nezabúdajte, že stres je jedným z rizikových faktorov vzniku srdcovocievnych chorôb.

Zaťažiť organizmus zo dňa na deň je rovnako zlé, ako keby ste si oddych vôbec nedopriali. Po návrate z dovolenky preto nezačínajte zhurta. Kým sa dostanete do plného tempa, dajte si pomalý štart.

Podávať ihneď maximálny výkon sa nemusí vyplatiť. Vaše telo by si mohlo veľmi rýchlo vyžiadať ďalšiu dovolenku, v horšom prípade aj lekára.