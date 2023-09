My niečo oslavujeme? Ak váš partner zabúda na dôležité dátumy, nezúfajte

Je to vlastne normálne.

Ak váš partner zabúda na dôležité dátumy a nespomenie si ani na vaše narodeniny, ani na výročie svadby, nezúfajte. Je to vlastne normálne, pretože mužská pamäť má svoje špecifiká. Ktoré to sú a dá sa s nimi niečo urobiť?

Na úvod malý príklad zo života. Eva a Milan žijú v harmonickom manželstve už skoro sedemnásť rokov. Vychovávajú dvoch synov a dcéru, no nikdy sa neoslovovali ocino a mamina. Zhodli sa, že je úžasné počuť svoje meno z úst niekoho, kto vás miluje.

Od začiatku manželstva si pestovali svoj partnerský vzťah, neskôr sa starali o deti, a zároveň sa každý venoval aj svojej práci, záujmom a priateľom. Eva je v manželstve spokojná a nemenila by za nič na svete, Milan takisto. Tak prečo si nikdy nespomenie na výročie ich sobáša?

Dve dobré správy

Pre každú ženu v podobnej situácii máme dve správy, obidve sú dobré. Prvá je, že nie ste sama. Otázku, prečo si muž nedokáže zapamätať, kedy máte narodeniny alebo kedy ste mali svadbu, si kladie množstvo žien po celom svete. Druhá dobrá správa je, že muži to nerobia naschvál.

Podľa vedcov mužom neslúži pamäť tak dobre ako ženám. Ak si pravidelne kupujete kvety k narodeninám sama, nezúfajte. Otvorte si fľašu sektu a pripite si sama so sebou na to, akého máte doma úžasného manžela. Veď keby taký nebol, asi by ste s ním tak dlho nevydržali, však?

Pochopí, ale nezapamätá si

Keď sa váš poklad vráti domov a nájde vás s pohárom sektu v ruke a potom sa prekvapene spýta, čo oslavujete, veľavýznamne pomlčte. V lepšom prípade mu to dôjde. Vtedy vám začne vysvetľovať,