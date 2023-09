Chrup nie je lacná záležitosť. Osem tipov ako ušetriť peniaze u zubára

Zákroky si plánujte.

Starostlivosť o zdravie chrupu nie je lacná. Cena za zákroky u zubára sa môže vyšplhať poriadne vysoko, preto je dôležité nielen sa o zuby starať, ale aj vyznať sa v cenníkoch zubných ambulancií. Pomôžeme vám ušetriť. Prinášame návod, ako čo najmenej zaplatiť za zubnú starostlivosť.

1. Preventívka odhalí problém, kým je ešte malý

Dospelí by mali absolvovať preventívnu prehliadku raz do roka, deti a dorast do osemnásť rokov dvakrát ročne. „Počas prehliadky dokážeme odhaliť už drobné kazy alebo iné začínajúce problémy s ďasnami.

Oprava malého kazu je na zachovanie inak zdravého zuba dôležitá. Všeobecne platí, že čím skôr pacient daný problém rieši, tým menej stojí prípadná oprava,“

ozrejmuje stomatologička MDDr. Romina Tvrdoňová zo siete kliník Dr. Martin.

(zdroj: Foto - Adobe stock)

2. Dentálna hygiena nie je panské huncútstvo

Stomatológovia odporúčajú naplánovať dentálnu hygienu u zubára dvakrát ročne. Domáca zubná starostlivosť, hoci dôkladná, nikdy nenahradí odbornú prácu dentálneho hygienika. Ten vám zo zubov odstráni zubný kameň, skontrolujú medzizubné priestory a vysvetlí správnu techniku čistenia zubov a starostlivosti o ústnu dutinu. „Dentálnu hygienu vnímame ako neoddeliteľnú súčasť zdravia zubov.

Pacienti majú počas nej dostatok času naučiť sa, ako si čo najlepšie čistiť zuby a používať správne medzizubné kefky. Každý pacient má svoje špecifiká a práve na dentálnej hygiene sa dozvie, ako udržať svoje zuby zdravé,“ dopĺňa stomatologička.

3. Zistite, čo vám prepláca poisťovňa